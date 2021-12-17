Чего не поделили тамада с марафонщицей? – Личное мнение

На днях Ксения Собчак накинулась на марафонщиц. Продают, мол, воздух, и из-за них мы перестали верить в качественное онлайн-образование.

Не запомнила, всунула ли при этом Собчак рекламную интеграцию каких-то курсов или нет, но дело не в этом — Ксения реально видит разницу между собой и Блиновской.



Фото: Соцсети

Вот этот момент — самая ржака.

Блиновская тут же поспешила рассказать, что выпускает качественные продукты, а виноваты те, кто её копирует.

«В нише реально бардак и небольшая уборка не помешает. Это повод нам всем задуматься и включить голову. Все, что происходит — необратимо. Это я вам как пионер данной истории говорю. Я не могу не быть в этой программе. Я возглавляю этот «парад». Другой вопрос, как меня копируют, как бегут срубать бабло. Как поверхностно монетизируют. Это уже ответственность каждого».

То есть, в переводе с языка марафонщиц на общедоступный: виноваты все, а я — уникальна. Мне несут деньги заслуженно, а всех остальных нужно вычистить.

Да ладно? Серьёзно? Марафон от Блиновской — это полезный людям продукт?

Собчак живёт в том же заблуждении — критикуя блиновских, сама является тодоренкой от журналистики.

Нет, ну серьёзно — баба с бревна настойчиво называет себя журналисткой! В чём тут принципиальное отличие от марафонщиц, называющих себе экспертами личностного роста?

Вытащить отсидевшего насильника на интервью? Подставить дурачка-рэппера так, чтобы его потом накрыло лавиной обвинений? Рассказать урбанисту, что он не знает, как живут люди в соседнем подъезде?

Это — журналистика? Извините, нет. Это то же самое, что делают марафонщицы.

Лайки-накрутяйки, хайп на ровном месте, пользы — ноль. Все признаки сходятся.

Я не зря привела слова оправданий Блиновской. Она действительно видит разницу между собой и другими марафонщицами. И Собчак точно так же уверена, что она — ого-го журналистка, а не иго-го тамада.

А вы критикуете людей, если ничем от них и не отличаетесь?

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