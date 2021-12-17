Разработан новый метод поиска раковых клеток учеными СГУ

Ученые Саратовского государственного университета презентовали новейший метод по поиску раковых новообразований в организме, осуществленный на анализе импульсов. В журнале Scientific Reports детально рассказано об этом подходе.

Метастазы являются причинной смерти от онкозаболеваний в почти 100% ситуаций, отмечают в статье. Так же опухолевые структуры попадают в сосуды больного и со временем расходятся по всему организму. Изобретатели представили вариант, как их искать при помощи сигналов светорассеяния и флуоресценции, причем обследуемому не придется даже сдавать анализы.

Ольга Иноземцева, являющаяся старшим научным сотрудником при СГУ, поделилась, как именно они добились этого. Воспользовавшись методикой фотоакустики можно рассмотреть инородный объект, в том числе и злокачественную клетку. Сам способ объединяет медицинский лазер (на подобии такого пользуются при лазерной эпиляции) и аппарат УЗИ.

Онкобольные в группе риска заражения новым штаммом COVID-19 “Омикрон”. Александра Серякова, главный онколог, утверждает, что в комплексе с болезнями рака возможность летального исхода составляет 18%. Рекомендуется осуществить вакцинацию для предотвращения инфицирования.

Источник: yandex.ru