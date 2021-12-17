Мнение: Поздно ли уже переучиваться на программиста?

Свежие новости от zorraestelar. Для тех, кто всё пропустил: хорошо знакомая нам блогер пошла три года лет назад на курсы программистов, учить джаву. Преподаватель курсов высказался в том духе, что в вашем возрасте (47 лет) на работу уже стараются не брать, тем более женщин. Мы это обсудили в комментариях, и некоторые подтвердили: да, дескать, вам нет никакого смысла переучиваться, тем более в варварской России. Собирайте грибы и валежник, другой работы вам тут не найти:

https://olegmakarenko.ru/1319458.html?thread=609407266#t609407266

Прошло немного времени, и у zorraestelar всё получилось — работа в нормальной компании, средняя (на старте) зарплата, интересные проекты:

https://olegmakarenko.ru/1730825.html

Опять-таки, в комментариях начали пророчить новые карьерные тупики со стеклянными потолками и рассказывать, как всё у программистов плохо. Многие предположили, что zorraestelar работает «за еду», и указали, что маленькую зарплату сложно считать успехом. Процитирую пару реплик из комментариев:

А что касается женщины, то я просто считаю это только началом пути к успеху.

Вот когда через год-два она будет получать зарплату, на «которую обычно претендуют программисты», тогда и будет успех.

* * *

…прошла по формальным критериям. В госструктуру — по причине отсутствия других кандидатов. Испытательный срок, потому что два менеджера по ходу дела сменились, а тимлиду, у которого основной проект горит, было лень глубоко вникать в ревью кода. Проскочила. Года два можно протянуть, потом уволят в ходе очередной реорганизации и путь один — назад в госструктуру на копейки.

Что же, прошли ещё два года. Публикую новое письмо от zorraestelar:

…моя цель на тот момент была — найти работу по специальности с оплатой, соответствующей моему уровню. Я это сделала. Очень быстро меня сделали ведущим специалистом и стали платить двойные премии. Иногда я находила время, чтоб поучиться еще на краткосрочных курсах. Мне очень нравилось работать там, но через два года я сочла, что перестала расти, мне стало скучно и я решила сменить место.

С новым трудоустройством проблем не было, я не написала ни одного отклика, а только выбирала из предложенных вакансий. Предложений оказалось столько, что пришлось закрыть резюме — я физически не успевала всем ответить. Я выбрала самое привлекательное предложение, с самым симпатичным коллективом, интересными, новыми для меня задачами, с перспективами развития и замечательным расположением — офис в 10 минутах пешком от моего дома. Также можно работать удаленно. Моя нынешняя зарплата сейчас находится в верхних 10% распределения зарплат в IT.

Добавлю от себя, что «верхние 10% от распределения зарплат в айти» — это примерно 200+ тысяч рублей в месяц, иногда значительно больше. Мне кажется, коллеги, это весьма неплохо.

Таким образом, если вы думаете, «не поздно ли мне переучиваться на программиста», вот вам очередная планочка для ориентира. В 47 лет ещё не поздно.