 

“У нас папа очень добрый, поэтому приходится быть плохим полицейским”. Бацман рассказала, как воспитывает дочерей

17.12.2021, 13:02, Новости дня
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“Я не авторитарная [мать], но достаточно строгая. Почему? Потому что у нас папа очень добрый, поэтому мне приходится быть часто плохим полицейским. Я не даю смотреть мультики столько, сколько хочется, не даю играться в планшете столько, сколько хочется, не даю столько сладкого, сколько хочется. Это, мне кажется, первичные правила жизни, которые ограждают ребенка от плохих влияний и того. что может навредить их здоровью”, – рассказала Бацман.

По словам журналистки, она считает, что с ребенком надо изначально выстраивать отношения на взаимном уважении и не “сюсюкать” с ним. 

“Даже самый маленький ребенок – это понимающий, адекватный человек. Ты всегда можешь договориться, если ты хочешь. С одной стороны ты в чем-то его ограничиваешь, а с другой – чем-то мотивируешь. Всегда можно найти какие-то истории, когда ты хочешь, чтобы он что-то сделал или не делал, и за это он получит что-то. Больше сможет поиграть в игру, которую любит, или устроим еще одну на этой неделе пенную семейную вечеринку. Ты какими-то мотиваторами провоцируешь его на какие-то действия, потому что, конечно же, нельзя только запрещать”, – отметила она.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube / YouTube
Контекст:

Алеся Бацман родилась 3 октября 1984 года в Харькове. Окончила с красным дипломом отделение журналистики филологического факультета Харьковского национального университета имени Каразина.

Была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника “Бульвар Гордона” и газеты “Зеркало недели”.

Бацман и Гордон познакомились в 2006 году. Спустя пять лет они поженились. Пара воспитывает трех дочерей – Санту (2012), Алису (2016) и Лиану (2019). От предыдущих отношений у Гордона есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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