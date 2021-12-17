 

“Что за тетка в расстегнутом халате и тапочках?”, “Расшиперилась некрасиво”. Королева за кулисами позабавилась с Киркоровым

17.12.2021, 13:02, Новости дня
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“Какие классные фотки прислал мне король Филипп Киркоров! А какая фотка нравится вам?” – спросила она.

Королева позировала в синем платье и расстегнутой норковой шубе, дополнив образ короткими меховыми лоферами. Киркоров запечатлен в белом пиджаке и золотистых брюках.

Позируя, Киркоров обнимал Королеву за плечи, а она на одном из снимков показала язык. 

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

”Что за тетка в расстегнутом халате и тапочках?” – спросила подписчица oksagir.

“Ну что-то расшиперилась некрасиво!” – отметила stasenko6292.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.

Филипп Киркоров – обладатель званий народный артист РФ, народный артист Украины и народный артист Молдовы.

Киркоров находится в базе данных украинского сайта “Миротворец” за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским. За это певца резко раскритиковал украинский журналист Дмитрий Гордон.

23 июня 2021 года стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым “российским” и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров назвал внесение в список “глупостью”, которая только делает его популярнее.

Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что “нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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