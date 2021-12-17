Россияне, ушедшие в отпуск в конце декабря, лишатся новогодних каникул

Министерство труда разъяснило порядок предоставления выходных дней в 2022 году для граждан, ушедших в отпуск в последние недели декабря.

Россияне, отдохнувшие перед Новым Годом, должны будут вернуться к работе 1 января.

В ведомстве объяснили такую меру необходимостью восстанавливать экономику на фоне пандемии COVID-19. Слишком длинные выходные в сочетании с новогодними каникулами не только подрывают трудовую дисциплину на предприятиях, но и негативно сказываются на здоровье, особенно на печени отдыхающих. Поэтому россиянам предложили выбор: отдыхать либо до праздника, либо после.

Аналогичным образом Минтруда поступит с выходными на майские праздники, а россиян, которые вопреки распоряжению попытаются отдыхать дольше положенного, ждёт уголовная ответственность за тунеядство.

– Сами жалуемся, что в стране никто не работает, и сами работать не хотим. 2 недели перед Новым Годом и неделя после – это же одуреть можно от лени. У наших предков отродясь не было столько свободного времени, вот и жили счастливо и богато до 100 лет. Вообще неплохо бы сократить число выходных дней и отпусков у россиян, чтобы поскорее восстановить экономику после удара пандемии, – сказала замминистра труда Анастасия Черёмухина.

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