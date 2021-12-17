Ненавидел ее омерзительных животных и бросил ради другой: что стало с женой-миллионершей Влада Топалова

36-летний Влад Топалов женился на Регине Тодоренко всего три года назад. Однако за этот короткий срок многие поклонники экс-солиста группы “Smash!!” успели подзабыть, что у него была личная жизнь и до встречи со звездой “Орла и решки”. Кажется, целую вечность назад, но на самом деле – относительно недавно, рядом с Топаловым красовалась совсем другая дама. Несколько лет назад женой исполнителя была богатая девушка с внешностью инста-модели Ксения Данилина.

Влад закрутил роман с 26-летней дочерью бизнесмена и владельца крупного ателье в 2014 году. В порыве большого чувства молодые спутники не только поженились, но и скрепили свой союз парными татуировками. Казалось, ничто не сможет встать на пути у двух любящих сердец, однако супруги так и не встретили свое “долго и счастливо”.

Сначала в жизни молодоженов все было прекрасно. Медовый месяц пара провела в путешествии по США, останавливаясь в дорогущих отелях. Еще до замужества Ксения владела ателье, а затем открыла свой бренд одежды и шоурум в люксовом ТЦ. Влад, конечно, активно поддерживал жену, рекламировал ее магазины и приходил на мероприятия, связанные с продвижением ее дела. Однако супружескую жизнь омрачали несколько обстоятельств.

Топалов на дух не переносил домашних любимцев своей возлюбленной и никак это не скрывал. Уже после расставания певец называл двух собак бывшей омерзительными и невоспитанными. Кроме того, Влад и сам стал объектом презрения в этом браке. По словам исполнителя, на него точила зуб теща.

После развода экс-солист знаменитой группы рассказал, что его бывшая была избалована деньгами. Данилина выросла в состоятельной семье и всегда получала то, что хотела. А Топалову это, судя по всему, было чуждо. Певец, хоть его отец и является далеко не бедным человеком, никогда не жил в роскоши.

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Публикация от @danilinakss

В какой-то момент трудности семейной жизни довели Влада настолько, что ему даже пришлось лечь в клинику. А в декабре 2016 года, чуть больше года спустя, пара разъехалась по разным квартирам. Вскоре надежда восстановить семейную идиллию и вовсе исчезла – Топалову приглянулась другая девушка. Весной 2017 супруги официально развелись по инициативе певца. С той дамой у исполнителя не сложилось, зато очень скоро в его жизни появилась Регина Тодоренко, с которой он счастлив в браке до сих пор.

О том, что происходит в жизни экс-жены певца, известно мало. Она вернула девичью фамилию и, если верить фото в “Инстаграм”, много путешествовала и была частой гостьей на светских мероприятиях. А осенью этого года 32-летняя Ксения снова вышла замуж. Судя по кадрам с торжества, счастливая теща наконец довольна выбором своей дочери. Тем временем инстаграм-аккаунт бренда, который Данилина основала во время брака с Топаловым, забросили примерно в момент развода.