 

Рекламный ролик с участием Криса Нота удалили после обвинений в насилии

17.12.2021, 12:44, Новости дня
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Компания по производству тренажеров Peloton удалила ролик с американским актером Крисом Нотом после обвинений в насилии.

Ролик исчез не только с YouTube-аккаунта, но и из всех социальных сетей. Комментировать решение в компании не стали, информирует Super.ru со ссылкой на Variety.

В сериале было показано, как персонаж Нота занимается на тренажере Peloton, а затем у него случается сердечный приступ. После выхода эпизода акции компании упали с 45 до 39,42 долларов за штуку. После этого компания выпустила ролик, в котором говорится о положительном влиянии езды на велосипеде на здоровье.

  

О том, что Криса Нота обвинили в изнасиловании, стало известно 16 декабря. Об этом сообщили две женщина, заявляя, что актер изнасиловал одну в 2004 году, а вторую в 2015 году, сообщало издание Hollywood Reporter.

Одну из девушек Нот якобы изнасиловал тогда, когда она работала в фирме, с которой сотрудничал Нот. Вторая женщина заявил, что встретила актера в 2015 году, когда работала в ночном клубе. По ее словам, он изнасиловал ее у себя дома, куда пригласил после ресторана.

Сам актер, с которым связалось издание после заявлений женщин, назвал обвинения ложными. 



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