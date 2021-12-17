 

Экс-владелицу банка БКФ и следователя СК задержали по делу о взятке

17.12.2021, 12:44, Новости дня
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Правоохранители задержали бывшую владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую по подозрению во взяточничестве, сообщили в Басманном суде Москвы.

Следствие просит заключить ее под стражу. Вместе с ней задержали и следователя по особо важным делам ГСУ СК по Московской области Юрия Носова, информирует «Коммерсант».

Миримская, которая была задержана накануне, обвиняется Главным следственным управлением (ГСУ) СКР в даче взятки следователю Носову в размере 3 млн 250 тыс. рублей. Последний вел дело о похищении дочери Миримской. Следователь обвиняется в получении взятки. Суд изберет меру пресечения сегодня, 17 декабря.

Миримская является дочерью потомственных авиаконструкторов. Ее мать работала в СОКБ и НИИ авиационного оборудования, а отец в ОКБ П.О. Сухого. В 1994 году Миримская возглавила департамент пищевой промышленности в ЗАО «Роспром», а в 1996 году заняла пост гендиректора в основанной ею компании «Русский продукт».

В 2015 году Ольга Миримская заняла 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women.

В конце 2017 года против Миримской возбудили уголовное дело, ее подозревали в нарушении тайны телефонных переговоров адвокатов ее бывшего гражданского мужа Николая Смирнова. Также ее подозревают в покушении на дачу взятки руководству Пресненского суда столицы, который занимался решением спора по поводу раздела имущества между Миримской и ее бывшим мужем. 



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