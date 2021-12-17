После смены имиджа, Кадышева чувствует себя счастливой

Надежда Кадышева выступила на 60-й годовщине Кремлевского дворца и поразила всех своим новым образом. Артистка похудела, отказалась от привычных нарядов в народном стиле и избавилась от известных кудрявых париков, заменив их на элегантную прическу. Она отдала предпочтению платью цвета фуксии, которое удачно подчеркивало ее фигуру.

Сменив стиль, исполнительница помолодела на несколько лет. В интервью с журналистами она откровенно признается: «Я очень рада переменам, которые со мной произошли, счастлива просто. Муж Александр Григорьевич любуется на меня каждый день, с утра до вечера! Говорит: «Какая ты у меня хорошая!». Супруги вместе уже 35 лет, работают вместе, и сама артистка не раз говорила, что муж поддерживает её во всем, а в семье у них полное взаимопонимание.

Но некоторые фанаты остались обеспокоены от таких перемен. Они посчитали, что любимая исполнительница слишком много сбросила в весе, появилось больше глубоких морщин и кажется, что выглядит она болезненно. Но сама певица выглядит вполне счастливой и не может говорить о своем новом стиле без улыбки.

Также Надежда Кадышева поделилась своими секретами красоты. По её словам, она не прибегает к уколам красота, считая, что естественная красота лучше, а её рецепт весьма прост. «Очень много хожу пешком, делаю зарядку, вот и все», – отвечает артистка. Также она отмечает, что позитивно на внешний вид влияет и любимая работа.

Певица комментирует свои перемены так: «Сейчас новое время, новые эмоции, и вообще у меня в жизни очень много нового. Поэтому я так изменилась».

По сей день ансамбль «Золотое кольцо» и сама артистка может и не радуют новыми хитами, но все еще остаются популярными и со своей верной фанатской базой. Сейчас в жизни артистки наступает новый этап, и она безумна счастлива.

Источник: www.starhit.ru