Последние месяц–два мне постоянно намекали, что пора прекратить работу в Москве – Цимбалюк

“Мне кажется, около года назад все подошло, как говорит [президент России Путин] Владимир Владимирович, к красной линии. Последние месяц–два мне постоянно намекали, что пора и честь знать, то есть прекратить работу в Москве. Скажем так, у меня было несколько разговоров с представителями российских властей”, – сообщил он.

По словам Цимбалюка, смысл месседжей российской власти сводился к следующему: “Если хочешь здесь дальше работать, пиши о товарообороте между Украиной и Россией, а не о войне и мире”.

“То есть, если называть вещи своими именами: заткни пельку, или у тебя будут проблемы. Я, кстати, им сразу сказал: “Если вы думаете, что украинский корреспондент, находясь в Москве, может игнорировать факт российского вторжения в Украину, вы ошибаетесь”, – подчеркнул он.

Журналист добавил, что после таких недвусмысленных предупреждений развернулась кампания по выдворению его из страны.

“Генералы и майоры российских информационных войск потребовали выгнать меня из Москвы: “Цымбалюк русофоб, не любит Россию, россиян и особенно “боевых бурят”. Это была артиллерийская пристрелка”, – отметил Цимбалюк.

Кампания против него состоит из нескольких шагов, считает журналист. Первый – депутат питерского законодательного собрания потребовал, чтобы главное управление по миграции МВД проверило, законно ли украинец находится в Москве. Второй – появились анонимные обращения к Следственному комитету РФ о том, что Цимбалюк якобы разжигает ненависть и вражду к россиянам, и что комитету пора действовать.

“Из последних новостей – приглашение непосредственно в прокуратуру Центрального административного округа. Впрочем, важно отметить, что это делается через СМИ, лично мне никто не вручал повестки и не звонил. Вполне возможно, что наши талантливые российские коллеги ведут такую игру”, – подчеркнул журналист.

Контекст:

Пропагандистское российское СМИ RT 8 декабря сообщило, что Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы. Сам корреспондент заявил, что последние 13 лет живет в столице РФ, власти знают его адрес, тем не менее повестки он не получал.

13 декабря адвокат Николай Полозов сообщил, что Цимбалюка обвинили в экстремизме. Власти РФ собираются открыть несколько административных дел по ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России (возбуждение ненависти либо вражды). Полозов отметил, что будет представлять интересы Цимбалюка в России.

Цимбалюк прокомментировал 14 декабря в Facebook обвинения в экстремизме: “Поворот в моей репортерской работе любопытный, итог – закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвем. Деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационной властью”.

По словам журналиста, поводом для обвинений послужила его фраза: “Если любой российский военный или человек “без знаков различия” пересечет украинскую границу с оружием в руках, то будет уничтожен, как бешеный пес”.

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