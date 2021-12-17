 

Финал “Мисс мира 2021” отложили за несколько часов до начала конкурса

17.12.2021, 12:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщили на странице конкурса, Финал “Мисс мира 2021″ перенесли на 90 дней из-за новых случаев заражения коронавирусом среди организаторов и конкурсанток. Решение было принято после консультаций с вирусологами, медицинскими экспертами и пуэрториканскими властями.

По словам медэкспертов, теперь участники и организаторы конкурса должны отправиться на карантин и проводить тестирования на COVID-19. Они смогут вернуться домой, как только получат разрешение от медицинских властей Пуэрто-Рико. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Miss World (@missworld)

Украину на “Мисс Мира 2021” представляет 22-летняя Александра Яремчук. Она победила на национальном конкурсе “Мисс Украина” в октябре 2021 года. Девушка родилась в Винницкой области, окончила Киевский национальный университет по специальности “менеджмент бизнес-организации”. 

В своем Instagram Яремчук написала, что разочарована и расстроена переносом финала.

“Был очень тяжелый месяц, как морально, так и физически! Разочарована и расстроена, ведь много времени, сил и энергии было отдано на подготовку”, – говорится в сообщении украинской конкурсантки.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений ???????????????????????????????????????? •???????????????? ????????????????????????????’???????????????? (@yaremchuuk)

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 17 декабря 2021 года в мире подтвердили 272,98 млн случаев COVID-19, умерло более 5,34 млн человек.

В последние недели в некоторых странах наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на фоне обнаружения нового штамма коронавируса “Омикрон“.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Аргентина направила в Россию самолет за второй партией «Спутника V»

23.06 / Шмыгаль поручил, чтобы центры вакцинации от COVID-19 появились в каждом райцентре

24.05 / “Сначала он и слышать не хотел”. 26-летняя жена 55-летнего Павлика заговорила о партнерских родах

16.11 / Недовольный электорат Байдена продолжает тянуть его рейтинг вниз

24.07 / Испанские футбольные фанаты назвали украинца Зозулю фашистом и сорвали трансфер

19.04 / В Офисе президента заявили о желании “полностью восстановить” аэрокосмическую отрасль Украины

09.12 / Дорофеева после вечеринки обнаружила мужа на полу в туалете без сознания. Артиста госпитализировали

10.08 / В Беларуси на митингах задержали более 140 человек – правозащитники

11.08 / Путин попросил доложить о закрытии вопроса с горячим питанием в школах

19.07 / Суд в Токио отправил в тюрьму двух американцев, которые помогли сбежать из Японии экс-главе Nissan

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика