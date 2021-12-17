Финал “Мисс мира 2021” отложили за несколько часов до начала конкурса

Как сообщили на странице конкурса, Финал “Мисс мира 2021″ перенесли на 90 дней из-за новых случаев заражения коронавирусом среди организаторов и конкурсанток. Решение было принято после консультаций с вирусологами, медицинскими экспертами и пуэрториканскими властями.

По словам медэкспертов, теперь участники и организаторы конкурса должны отправиться на карантин и проводить тестирования на COVID-19. Они смогут вернуться домой, как только получат разрешение от медицинских властей Пуэрто-Рико.

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Украину на “Мисс Мира 2021” представляет 22-летняя Александра Яремчук. Она победила на национальном конкурсе “Мисс Украина” в октябре 2021 года. Девушка родилась в Винницкой области, окончила Киевский национальный университет по специальности “менеджмент бизнес-организации”.

В своем Instagram Яремчук написала, что разочарована и расстроена переносом финала.

“Был очень тяжелый месяц, как морально, так и физически! Разочарована и расстроена, ведь много времени, сил и энергии было отдано на подготовку”, – говорится в сообщении украинской конкурсантки.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 17 декабря 2021 года в мире подтвердили 272,98 млн случаев COVID-19, умерло более 5,34 млн человек.

В последние недели в некоторых странах наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на фоне обнаружения нового штамма коронавируса “Омикрон“.

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