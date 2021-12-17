Не ошибетесь с выбором: 3 стрижки, которые идеально подходят женщинам всех возрастов, с любой формой лица и типом волос

Мода – штука переменчивая, даже когда дело касается причесок. Парикмахеры постоянно придумывают экспериментальные вариации уже известных стрижек, создавая новаторские тренды. Большая часть из них не удерживается на вершине “модного Олимпа”. Зато существует несколько причесок, которые способны пережить любые тренды, не теряя своей актуальности. Они считаются классикой, а еще хороши тем, чтобы подходят для любого возраста и типа лица. Расскажем о них подробнее в нашей статье.

Классический боб

Многоуровневый короткий боб – это классическая прическа, которая популярна как у молодых девушек, так и у пожилых женщин. Стрижка отличается своей многоуровневостью, из-за чего она сохраняет объем даже на тонких волосах. Пряди на затылке будут немного короче, чем спереди. Как правило, длина классического боба заканчивается в районе подбородка.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет стильную и одновременно простую в уходе стрижку. Боб мягко обрамляет лицо, подчеркивая его черты. Он помогает сгладить острые углы. И, наоборот, делает округлость лица менее выраженной. А еще боб – это отличный способ спрятать торчащие уши и неровную линию подбородка. В идеале такую стрижку нужно укладывать, а пряди – выпрямлять. Но и растрепанные локоны будут смотреться стильно, особенно на молодых девушках.

Удлиненный боб

Если вам не хочется делать короткую стрижку, рассмотрите удлиненную вариацию классического боба. Она делается по тому же принципу: на затылке пряди намного короче, чем спереди. Только длина волос может опускаться до плеч, а иногда и ключиц. Это многоступенчатая прическа подходит для любого типа лица. Как и классическая вариация, она мягко обрамляет его черты, скрывая недостатки. Удлиненный боб в любые времена смотрится стильно и женственно. Стрижка хороша тем, что подходит для любой текстуры волос. Если им не хватает объема, просто сделайте боб более многоступенчатым. А еще он хорошо смотрится с прямой или косой челкой.

Локоны и челка

Челка – это не полноценная стрижка, но она способна обновить любой образ. У нее много вариаций, начиная от прямой и заканчивая многоступенчатой. Такое многообразие хорошо тем, что любая женщина может подобрать себе челку под свой возраст, тип лица и текстуру волос. Она придает локонам более свежий вид, обеспечивает визуальный объем и подчеркивает черты лица. Просто выберите ту челку, которая подойдет именно вам. Не бойтесь экспериментировать. Прямая челка, идущая ровно вдоль линии бровей, – это не единственный вариант этой стрижки.