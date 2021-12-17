«Демонстрация самодовольства» — Le Figaro о большом интервью Макрона французским телеканалам

Большое интервью Эммануэля Макрона французскому телевидению 15 декабря призвано было показать президента искренним и близким к народу лидером, однако на деле превратилось в демонстрацию его самодовольства, констатирует заместитель главного редактора Le Figaro Винсен Тремоле де Вилье. По словам журналиста, все два часа разговора с журналистами Макрон посвятил собственной персоне, не оставив места обсуждению направления развития страны, которое было обещано.



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До начала последнего большого интервью Эммануэля Макрона французскому телевидению жители страны надеялись, что на этот раз глава государства «не будет пытаться продемонстрировать широту своего интеллекта и основательность своей компетентности», однако несмотря на провозглашённую скромность, разговор не раз превращался в демонстрацию его самодовольства, констатирует в редакционной статье заместитель главного редактора Le Figaro Винсен Тремоле де Вилье.

По его словам, Макрон при посредничестве двух журналистов попытался завязать разговор с французами, «показать себя не богом с Олимпа, а одним из них», однако парадоксальным образом, ему не удалось достичь желаемой цели — выглядеть искренним. Если обещанной темой интервью должен был быть ответ на вопрос: «Куда направляется Франция?», то на деле беседа ежесекундно вращалась вокруг вопроса: «Кто такой Макрон», замечает обозреватель. Эммануэль Макрон хотел дать понять, что жестокая, трагическая реальность изменила его.

В то время как о пяти годах правления Макрона рассказывали образы, вошедшие в историю: горящая Триумфальная арка, страна, охваченная ковидом, обезглавливание учителя Сэмюэля Пати, — а также, эпизоды ставшие анекдотами: скандал с советником Александром Беналля, неудачная фраза о «бешеных деньгах», вкладываемых в социальные пособия, — слова главы государства должны были продемонстрировать, что власть стала для него «эликсиром мудрости, смирения, зрелости», а его бурный темперамент уступил место уважению. «Два часа трансляции, в течение которых итоги деятельности, планы и личность президента заняли всё пространство», — резюмирует журналист.

Тем не менее чувство превосходства, которое с первого дня характеризовало «макронизм», возможно, больше не является постоянной величиной, замечает автор статьи. Успех Валери Пекресс, прорыв Эрика Земмура, который на несколько пунктов приблизился к возможности пройти во второй тур президентских выборов, и устойчивые позиции Марин Ле Пен показывают, что политика идёт своим чередом.

Эммануэль Макрон, тем временем, на полном серьёзе заявил в интервью, что «не занимается политикой», однако разместил штаб своей предвыборной кампании в Елисейском дворце. «Его итоги — это он сам, кандидат — он сам, программа — он сам», — обобщает свои впечатления от просмотра интервью с президентом обозреватель Le Figarо.