В России выявили 27 743 случаев коронавируса

За минувшие сутки в стране официально зафиксировали 27 743 новых случаев коронавируса. Число выздоровевших за тот же срок пациентов оказалось больше на десять тысяч – 37 437. Летальных исходов, к сожалению, регистрируется по-прежнему больше тысячи в день. Согласно последней статистике за 24 часа от ковида погибли 1 080 пациентов.

Больше всего заболевших все так же в Москве – 2755 человек. Следом на столицей идет Санкт-Петербург, в котором зарегистрировали 1984 новых случаев заражения. Традиционно третье место занимает Подмосковье, власти которого отчитались о 1452 новых случаях коронавируса.

Таким образом, всего в России выявили 10 159 389 случаев заражения, сообщает RT. При этом число выздоровлений, согласно все той же статистике, составило 8 914 225. Летальных исходов, попавших в официальную статистику за все время наблюдений, оказалось 295 104.

Уже достаточно продолжительное время в мире существует новая разновидность ковида под названием омикрон. Пока все особенности этого вида только устанавливаются специалистам, однако многие специалисты считают, что нет оснований считать его более опасным, чем штамм дельта.

Как бы то ни было, ковид в любом случае угрожает здоровью заразившегося человека не только в момент самой болезни, но и после нее. Обезопасить себя возможно. Для этого достаточно пройти вакцинацию.