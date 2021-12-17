Подвергшийся нападению пациента стоматолог умер в Москве

Стоматолог, на которого напал недовольный клиент в Москве, скончался в больнице, сообщила столичная прокуратура.

Источник в правоохранительных органах сказал РИА «Новости», что установлена его личность – это Мурад Оганесян. «41-летний потерпевший скончался в больнице», – говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил дело после нападения на стоматолога в Москве.

До этого сообщалось о том, что в доме 6 по Ясному проезду мужчина с ножом напал на врача стоматологии и ранил его ножом. В настоящее время доктор находится в тяжелом состоянии. Полицию вызвали очевидцы, позвонив в службу «02». Причина нападения сейчас выясняется, по предварительным данным, это пациент стоматологической клиники.

СМИ сообщили, что ударивший ножом стоматолога в Москве клиент оказался известным продюсером – 59-летним Мурадом Оганесяном, выпустившим фильм «Сволочи».