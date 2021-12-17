Эксперт указал на циничное отношение Навального к детям

«Интервью дочери Навального еще раз доказывает, что он абсолютно цинично использовал людей, в том числе детей, в своих интересах», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее дочь блогера Дарья заявила, что он запрещал ей ходить на митинги, чтобы ее не задержали.

«Навальный гнал чужих детей на беспорядки, понимая, что участие в них просто испортит им жизнь. Это в очередной раз показывает, насколько ему было наплевать на их судьбу», – сообщил член Общественной палаты РФ, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Он напомнил, что ныне арестованный блогер призывал людей, в том числе несовершеннолетних, выходить на запрещенные демонстрации через соцсети. Ключевыми рупорами были TikTok и YouTube. «Своим же детям он как раз говорил на эти акции не ходить, поскольку знал, какая в соответствии с законом будет мера ответственности за это», – указал собеседник.

«Помните, Навальный еще говорил, дескать, кто будет оштрафован, тому все компенсирует ЕСПЧ, причем напрямую и многократно? Я вот после этого видел на митингах людей, которые агитировали молодежь присоединиться к ним, приговаривая: «Вы еще на этом заработаете!» – рассказал общественник.

По его мнению, Навальный отлично понимал, что никакой компенсации не будет. «Процесс в ЕСПЧ очень долгий и далеко не всегда дает результат, разве что в единичных, часто политических случаях. Те, кто в итоге пострадали на демонстрациях, ничего не получили. Это была четко рассчитанная ложь», – заключил Григорьев.

Накануне на сайте немецкого издания Spiegel вышло интервью Дарьи Навальной. В нем, среди прочего, она рассказала, что отец не разрешал ей участвовать в несанкционированных акциях протеста. «Меня они очень привлекали, но он всегда говорил: «В СИЗО должен сидеть только один Навальный. Оставайся дома, чтобы мне не пришлось волноваться, в каком изоляторе ты находишься, пока меня держат в другом», – сказала девушка (перевод газеты ВЗГЛЯД по материалам Spiegel).

В среду Европейский парламент заочно вручил Навальному премию имени Андрея Сахарова в области прав человека. Награду вместе отца получила его дочь Дарья. Вскоре на документе были обнаружены две ошибки.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.