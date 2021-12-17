На переданных Украине катерах типа Island решили установить американское вооружение

Американское вооружение будет установлено на катерах типа Island, которые поступили из США в распоряжение Военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщил командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.

«Что касается установки вооружения, то все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-миллиметровых пушках и ракетах различного действия. Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, так что в следующем году мы приступим к установке этих систем на все пять катеров», – передает ТАСС слова Неижпапы.

Командующий напомнил, что в распоряжении ВМС Украины уже находится четыре катера Island – «Славянск», «Старобельск», «Сумы» и «Фастов». Еще один катер, по его словам, сейчас готовят к передаче в США. После его прибытия на Украине намечено сформировать первый катерный дивизион из американских судов.

Катера предназначены для обеспечения морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей. В Киеве рассчитывают, что они позволят ВМС повысить уровень совместимости с флотами государств – членов и партнеров НАТО. Эти плавсредства являются частью американского пакета помощи Украине более чем на 2,5 млрд долларов с 2014 года.

В октябре Пентагон сообщил, что США и Украина заключили контракт на шесть американских патрульных катеров на сумму 84,25 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, другое вооружение и военную технику на общую сумму около 600 млн долларов. Mark VI нередко описываются как «новейшие», но ВМС США списывают их – частично из-за ненужности, частично из-за дороговизны эксплуатации.

Напомним, в конце ноября два патрульных катера типа Island прибыли из США на Украину.