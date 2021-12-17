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Зарплата в конверте и зарплата медсестры

17.12.2021, 10:35, Детали
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На работу с черной зарплатой согласны лишь 4 из 10 жителей Ярославля. Чаще — мужчины.

Соискатели хотят стабильности и гарантий. Число согласных на зарплату в конверте в нынешнем году меньше, чем было в 2019-м. В опросе сервиса SuperJob жители Ярославля поделились мнением о работе с «черной» или «серой» зарплатой.

На работу с «черной» зарплатой сейчас согласны 47%, «работать в белую» предпочтут 35% опрошенных жителей города, еще 18% затруднились ответить. Чаще остальных на «черную» или «серую» зарплату согласны мужчины (46%) и респонденты старше 45 лет (43%). Реже всех получать зарплату в конверте хотят женщины и респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (по 34%).

По сравнению с аналогичным исследованием в период начала «второй волны» коронавируса в декабре 2020, число согласных на «серые» схемы выплаты вознаграждений снизилось на 2 п. п. — с 49% до 47%. В апреле 2021 число опрошенных, согласных на зарплату в конверте достигло рекордно низкого показателя — только 37% жителей согласились бы работать с «серой зарплатой». Сказалась пандемия и ее влияние на экономику страны.

Кроме того, SuperJob в декабре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинская сестра по физиотерапии» в коммерческих клиниках Ярославля.

Наиболее востребованы на рынке труда медицинские сестры по физиотерапии со стажем от 2 лет и опытом работы в коммерческих клиниках. Зарплатный максимум для медсестры по физиотерапии в Москве составляет 90 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 80 тыс. руб., в Ярославле — 50 тыс. руб. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет, по данным SuperJob, 30 тыс. рублей.

От 20 до 23 тыс. рублей в городе готовы платить специалисту с опытом работы медицинской сестрой до 1-го года, средним медицинским образованием, дипломом по специальности «Сестринское дело» или «Лечебное дело», или «Акушерское дело» и наличием действующего сертификата по специальности «Физиотерапия», а также знанием основ законодательства РФ о здравоохранении, СанПиН, современных стандартов оказания медицинской помощи и основных методов проведения физиотерапевтических процедур.

От 23 до 30 тыс. рублей получают зарплаты медсёстры с опытом ведения медицинской документации и стажем работы медицинской сестры по физиотерапии от одного года.

От 30 до 35 тыс. платят медицинским сестрам с опытом работы от 2-х лет в коммерческих клиниках.

И самые высокие зарплаты, от 35 до 50 тыс. рублей, обещают работодатели специалистам с опытом работы медицинской сестрой по физиотерапии от 3-х лет.

Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 42 года, в 99% − женщины. 19% из кандидатов имеют высшее образование, 16% готовы к переезду, 48% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 6,7 лет.

Должностные обязанности медицинской сестры по физиотерапии:

● проведение физиотерапевтических процедур;
● подготовка оборудования;
● подготовка пациентов к процедурам;
● контроль состояния пациентов во время проведения процедур;
● осуществление мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, санитарных правил и норм;
● хранение и учет медикаментов и расходных материалов;
● ведение медицинской документации.




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