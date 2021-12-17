Каждая третья карта у ярославцев лежит без дела

17.12.2021, 10:45, Новости

Теги: Бизнес, Работа

По данным ярославского отделения Банка России на 1 октября 2021 года на руках у ярославцев находилось почти 2,6 млн банковских карт.

Это больше, чем 2 карты на каждого жителя региона «от мала до велика», а если в расчёт брать только экономически активное население, то – по 4 карты на одного владельца. Но далеко не каждая банковская карта используется: с января по сентябрь в регионе только 1,8 млн карт были задействованы при совершении финансовых операций, таких как денежный перевод, оплата товаров и услуг или снятие наличных.

– Неактивные карты, то есть те, по которым не совершаются финансовые операции, несут для своего владельца определенные риски. Тем более, если тариф карты предполагает плату за обслуживание. А кредитная карта, где может остаться непогашенной небольшая сумма долга, обернется для хозяина пенями, штрафами и испорченной кредитной историей, – предупреждает эксперт по платежным системам ярославского отделения Банка России Михаил Трохалев.

Ревизия собственных банковских карт может стать одним из важных и полезных дел перед наступающим новым годом. Ответ на вопрос – как закрыть банковскую карту, вы найдете на сайте Финкульт.инфо и в мобильном приложении «ЦБ онлайн».