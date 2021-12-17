 

Организаторы “Мисс мира” отменили финал конкурса за несколько часов до его начала

17.12.2021, 11:34, Новости дня
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Причиной отмены финала стало заражение нескольких конкурсанток коронавирусом. Люди, которые контактировали с заболевшими, были отправлены на карантин.

“После встречи с вирусологами и медицинскими экспертами организаторы приняли решение отложить трансляцию финала конкурса”, – говорится в публикации.

Финал будет проведен в другое время в течение 90 дней, но точная дата пока не называется.

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Публикация от Miss World (@missworld)

Контекст:

Украину на конкурсе “Мисс мира” представляет победительница национального конкурса “Мисс Украина”, 22-летняя Александра Яремчук. Она будет соревноваться за корону вместе с представительницами из 32 стран.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 273 млн случаев COVID-19, умерло более 5 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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