“Девчуля лет 25, “Ежик в тумане”. 39-летняя Вера Брежнева показала тело в сильно облегающем комбинезоне

“Как это круто, когда творчество находит своего зрителя”, – написала она.

По словам Брежневой, она не ожидала, что такая лирическая композиция найдет отклик у ее поклонников.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“Ну, девчуля прямо, лет 25. Больше не дашь. Умница”, – отметила подписчица 46.987113в.

“Как ежик в тумане”, – написал zamyslovskiiviktor.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Клип на трек “Тихо” можно посмотреть здесь.

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