 

Бацман призналась, сколько раз ссорилась с Гордоном за 10 лет брака

17.12.2021, 11:34, Новости дня
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“Я не люблю ссориться, не люблю кричать. Это все вообще не про меня. Я в этом смысле не классическая женщина. И он никогда не повысит голос, никогда не оскорбит, никогда не скажет какого-то слова”, – рассказала Бацман.

Она отметила, что часто дискутирует с супругом, в основном по политических вопросам, но эти дискуссии никогда не перерастают в ссоры.

“Я всегда найду способ и найду интонацию сказать то, что я считаю нужным и что думаю, но без этого всего [лишних эмоций]. Поэтому конфликтов в классическом понимании – их никогда не было. Мы часто спорим, причем, эти споры, скорее, о политических каких-то вещах”, – подчеркнула Бацман.

Она добавила, что считает умение дискутировать так, чтобы не поссориться, очень важной частью семейной жизни.

“Мы постоянно дискутируем, потому что есть какие-то вещи, которые я оцениваю по одному, он – по-другому. Но это круто, потому что истина вырабатывается тогда, когда ты сталкиваешь несколько точек зрения и видишь проблему с разных сторон. То же самое и в семье. Когда мы дискутируем, мы не соглашаемся друг с другом, тем не менее, это всегда интересно”, – резюмировала Бацман.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Алеся Бацман родилась 3 октября 1984 года в Харькове. Окончила с красным дипломом отделение журналистики филологического факультета Харьковского национального университета имени Каразина.

Была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника “Бульвар Гордона” и газеты “Зеркало недели”.

Бацман и Гордон познакомились в 2006 году. Спустя пять лет они поженились. Пара воспитывает трех дочерей – Санту (2012), Алису (2016) и Лиану(2019). От предыдущих отношений у Гордона есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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