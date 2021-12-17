 

Страны G7 назвали главную мировую угрозу

17.12.2021, 11:33, Новости дня
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Страны «Большой семерки» признали, что быстрое распространение омикрон-штамма стало самой серьезной угрозой для человечества, сообщается на сайте минздрава Великобритании.

Чтобы бороться с вирусом, G7 призвала укреплять сотрудничество между государствами. Только обмен данными и сотрудничество позволят найти решение проблемы, передает РИА «Новости».  

В заявлении также говорится о необходимости обеспечивать равный доступ к прививкам и диагностике заражения.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, в ноябре в ЮАР был выявлен новый штамм SARS-CoV-2. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим для заражения клеток. ВОЗ признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон». По мнению специалистов, заразиться этим штаммом могут и переболевшие, и вакцинированные. 



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