Россиянам дали возможность штрафовать друг друга за нарушение правил ПДД

В РФ создадут специальное приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео, информирует портал Autonews со ссылкой на поручение президента Владимира Путина.

Федеральное приложение под неофициальным названием «Народный инспектор» планируют создать на базе «Помощника Москвы». Оно позволит гражданам отправлять жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», на газонах и за неоплату парковки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Autonews.

Напомним, 15 ноября президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2022 года внедрить возможность штрафовать нарушителей ПДД на основе фото и видео, получаемых через специальное приложение.