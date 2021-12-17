Во Владимирской области изъяли более 700 кг наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали во Владимирской области двоих наркокурьеров, изъято более 700 кг наркотиков и три тонны прекурсоров, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

«Во Владимирской области сотрудниками полиции пресечена деятельность группировки, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 700 килограммов наркотических средств и почти три тонны прекурсоров», – передает ТАСС слова министра.

В МВД отметили, что в частном доме в Александровском районе Владимирской области оперативники обнаружили подпольную лабораторию, в которой злоумышленники синтезировали наркотики катиноновой группы.

«По предварительной оценке, там могло производиться до 100 кг запрещенных веществ в месяц. Изъяты реактор, лабораторное оборудование, 2,7 тонны прекурсоров, 63 кг мефедрона и свыше 700 кг наркотического средства в ранней стадии готовности. На месте происшествия задержаны двое так называемых варщиков, приехавших в регион из Кабардино-Балкарской Республики», – уточнили в ведомстве.

Ранее ФСБ перекрыла один из крупнейших каналов продажи наркотиков через даркнет.