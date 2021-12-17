В ВОЗ считают, что с пандемией будет покончено в 2022 году

Несмотря на напряжённую ситуацию с коронавирусом в мире, во Всемирной организации здравоохранения с оптимизмом смотрят в следующий год. Как передаёт Euronews, специалисты считают, что в 2022 году возможно будет покончить с пандемией COVID-19, а также уменьшить заражаемость.

В Великобритании за сутки COVID-19 заразились 78 610 человек. Это стало самым большим показателем с начала пандемии. При этом главный санитарный врач Англии Крис Уитти предупредил, что королевство ждут новые антирекорды.

Премьер-министр Борис Джонсон призвал замедлить распространение вируса и снижать риск тяжёлого течения COVID-19 за счёт бустерных прививок.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Если вам больше 18 и вы сделали вторую прививку минимум три месяца назад, бустерную можно сделать уже сейчас. И это просто необходимо, потому что волна «омикрона» продолжает распространяться по всей стране: сегодня зарегистрировано более 78 000 случаев заболевания COVID-19, и это самый высокий суточный показатель.

Несмотря на напряжённую ситуацию с ковидом в мире, в ВОЗ смотрят в 2022 год с оптимизмом, предвидя окончание пандемии.

МАРИЯ ВАН КЕРКХОВЕ, технический руководитель ВОЗ по COVID-19: В 2022 году мы можем покончить с пандемией COVID-19.Сейчас у нас есть всё, чтобы устранить тяжёлый спектр заболевания. Мы можем сократить число осложнений, госпитализаций, пациентов в тяжёлом состоянии, тех, кто нуждается в интенсивной терапии, тех, кто умирает. Мы можем устранить смертность от COVID-19, а также уменьшить заражаемость.

Тем временем в ряде европейских стран стартовала вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет. Среди первопроходцев — Германия, Хорватия, Греция, Венгрия и Испания. Правительства этих стран опасаются широкого распространения нового штамма «омикрон» в период рождественских каникул.

В Загребе на акцию против детских прививок от ковида вышли сотни возмущённых родителей. На данный момент вакцинация детей во всех странах ЕС является добровольной и требует разрешения родителей. ВОЗ утверждает, что для выработки общих рекомендаций по применению вакцин от COVID-19 для детей необходимо больше данных.

Дата выхода в эфир 15 декабря 2021 года.