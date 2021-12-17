Пуэр снижает уровень сахара в крови в течение нескольких часов



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Поджелудочная железа вырабатывает инсулин, это гормон, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови. К сожалению, у людей с диабетом 2 типа выработка инсулина нарушена, а значит, у них также нарушен обмен глюкозы. Что может вызвать острые осложнения диабета: кетоацидоз и гипергликемическую (диабетическую) кому. Такие состояния очень опасны и приводят к потере сознания и даже летальному исходу.

Китайские исследователи провели метаанализ, чтобы изучить антигипергликемический (то есть снижающий уровень сахара) эффект чая пуэр. Это старейший вид китайского чая, который отличается специфической технологией производства. Метаанализ сравнивает результаты нескольких исследований в попытке сделать более сбалансированный вывод.

Ученые провели систематический поиск в английских и китайских базах данных. Они искали исследования, содержащие ключевые слова «пуэр», «сахар в крови», «глюкоза в крови» и «гипергликемия». В итоге было выделено два исследования на мышах с шестнадцатью записями для метаанализа.

Результаты метаанализа показали, что чай пуэр, который отличается специфической технологией производства, оказывает значительное антигипергликемическое действие на мышей. То есть он действительно снижает уровень сахара в крови, в том числе он уровень глюкозы в крови натощак.

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Как снизить уровень сахара в крови

Врачи предупреждают, что некоторые продукты вызывают скачок сахара в крови после употребления и их желательно избегать. В первую очередь, стоит отказаться от быстрых углеводов. Это сахар, сладости, сладкие фрукты, сиропы. Предпочтение стоит отдавать медленным углеводам, которые долго расщепляются в кишечнике и затем всасываются в кровь. Такие углеводы содержатся в крупах, овощах и несладких фруктах. Соотношение простых и сложных углеводов для каждого пациента подбирает врач.

Также диабетикам важно включать в рацион питания клетчатку. Это неперевариваемые углеводы, которые замедляют всасывание сахара в кровь (тем самым снижают уровень глюкозы в крови).

Людям с диабетом важно ограничивать продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ). Этот индекс — условная величина, которая показывает, как сильно поднимется уровень сахара после употребления того или иного продукта.

К продуктам с высоким ГИ относятся:

сахар и сладкие продукты,

сладкие безалкогольные напитки,

белый хлеб,

картофель,

белый рис.

В последнее время подтверждаются данные о том, что западный тип питания (высокое потребление мясных продуктов, полуфабрикатов, сладостей — сладкие напитки, жирных молочных продуктов, яиц, сливочного масла, картофеля) связан с повышением риска сахарного диабета 2 типа. При этом средиземноморский тип питания коррелируется со снижением риска.

Очень важен самоконтроль — ведение дневника питания, анализ количества и состава потребляемой пищи, приобретение полезных пищевых привычек (например, медленное употребление пищи, замена насыщенных жиров полезными ненасыщенными, простых углеводов — цельнозерновыми, добавление в рацион как минимум 5 фруктов и овощей разных цветов ежедневно).