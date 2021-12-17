 

Мужчина забрел в заброшенную каменоломню и нашел скрытую комнату, которую никто не открывал 80 лет

17.12.2021, 11:22, Разное
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Учитель средней школы прогуливался в горах и сделал интересную находку. Он нашел заброшенную каменоломню.

Мужчина спустился вниз, осмотрел местность и понял, что когда-то это место хотели замаскировать.

Только в конце лестницы преподаватель смог понять, что стало причиной этому. Каменоломня была заброшена более восьми десятков лет и в те времена здесь хотели скрыть автомобили.

© Caters News Agency

Винсент Мишель, который работает учителем физической культуры в Бельгии, имеет интересное увлечение – в свободное от работы время он занимается исследованием горной местности.

© Caters News Agency

Уникальный объект учитель обнаружил случайно. Все было покрыто зарослями, отодвинув их, он увидел вход – дверь была сделана из дерева, а его качеств ввиду времени оставляло желать лучшего.

© Caters News Agency

«Я открыл дверь и спустился по лестнице. Далее мне оставалось только удивляться. Сюда не ступала нога человека, а все подземелье было наполнена транспортными средствами. Мне сложно представить, как все это организовано» – сообщил он.

© Caters News Agency

Находка была исследована учеными, которые сделали свои предположения. Они считают, что свои авто здесь прятала местные жители до начала войны.

Возможно, речь идет от тридцатых годах прошлого столетия. Этот гараж постепенно наполнялся автомобилям, уверенны специалисты.



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