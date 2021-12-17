Средиземноморская диета полезна для потенции

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17.12.2021, 11:13, Разное
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Учёные заявляют, что средиземноморская диета помогает бороться с эректильной дисфункцией. Такую статью выпустило немецкое издание Focus с исследованием Гарвардского университета.
Большая часть мужчин, которые не испытывали никаких проблем с потенцией или были меньше им подвержены, придерживались средиземноморской диеты. Выяснилось, что в их рацион входила и составляла большую его часть рыба, овощи, орехи и бобовые. К такому выводу пришли учёные, наблюдая за 50 тысячью мужчин с 1986 года. Участники также сдерживались от употребления трансжиров и мяса в неумеренном количестве.

Такая диета и правильное питание помогают избегать многих проблем с организмом. Следить за своим питанием стоит еще до того, как настигнут первые проблемы. Эректильная дисфункция также является следствием старения организма, сердечно-сосудистые заболевания. Риску подвергаются те, кто бесконтрольно употребляет в пищу большое количество жирных продуктов, содержащих холестерин. Ученные и диетологи также заявляют, что такой рацион помогает бороться с многими другими проблемами и улучшает здоровье. Например, помогает в борьбе с артериальной гипертонией. Диетологи отмечают, что особо полезным будет употребление икры, которая содержит витамин D, что помогает в борьбе с вирусными заболеваниями. Умеренное употребление полезных продуктов гарантировано улучшит здоровье и убережёт от многих проблем в будущем.

Источник: newinform.com



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