Средиземноморская диета полезна для потенции

Учёные заявляют, что средиземноморская диета помогает бороться с эректильной дисфункцией. Такую статью выпустило немецкое издание Focus с исследованием Гарвардского университета.

Большая часть мужчин, которые не испытывали никаких проблем с потенцией или были меньше им подвержены, придерживались средиземноморской диеты. Выяснилось, что в их рацион входила и составляла большую его часть рыба, овощи, орехи и бобовые. К такому выводу пришли учёные, наблюдая за 50 тысячью мужчин с 1986 года. Участники также сдерживались от употребления трансжиров и мяса в неумеренном количестве.

Такая диета и правильное питание помогают избегать многих проблем с организмом. Следить за своим питанием стоит еще до того, как настигнут первые проблемы. Эректильная дисфункция также является следствием старения организма, сердечно-сосудистые заболевания. Риску подвергаются те, кто бесконтрольно употребляет в пищу большое количество жирных продуктов, содержащих холестерин. Ученные и диетологи также заявляют, что такой рацион помогает бороться с многими другими проблемами и улучшает здоровье. Например, помогает в борьбе с артериальной гипертонией. Диетологи отмечают, что особо полезным будет употребление икры, которая содержит витамин D, что помогает в борьбе с вирусными заболеваниями. Умеренное употребление полезных продуктов гарантировано улучшит здоровье и убережёт от многих проблем в будущем.

Источник: newinform.com