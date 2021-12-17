В Госдуме предложили штрафовать за продажу алкоголя в пластиковой таре

В Госдуме предложили ввести штрафы для продавцов крепкого алкоголя в пластиковых бутылках и пакетах.

Законопроект разработан сенаторами Сергеем Рябухиным, Андреем Епишиным, Диной Оюн и Ахматом Салпагаровым. Документ планируют рассмотреть в ходе пленарных заседаний нижней палаты осенью, информирует «Ридус».

Сенаторы предлагают штрафовать должностных лиц на 100-200 тыс. рублей, а юрлиц на 300-500 тыс. рублей за производство и оборот алкоголя с содержанием этилового спирта более 28% в полимерной потребительской таре.

Дело в том, что крепкий алкоголь в пластиковой таре хранить опасно. Запрет не распространяется на небольшие бутылочки объемом не более 50 миллилитров.

Напомним, в 2016 году президент Владимир Путин подписал указ о постепенном запрете производства и продажи в стране алкогольной продукции в пластиковых бутылках более полутора литров.

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