ФСБ задержала сторонника ИГ в общежитии МИРЭА

Студента одного из ведущих технических вузов Москвы, МИРЭА, задержали в общежитии за попытки завербовать студентов в «Исламское государство» (запрещено в России), информирует столичное УФСБ.

«Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство», предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность», – сообщил источник РИА «Новости».

По данным следствия, молодой человек, житель одной из республик Средней Азии, неоднократно оправдывал боевиков ИГ и пропагандировал их идеологию в интернете, призывал силой оружия построить халифат в Ираке и Сирии. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма.

Ранее ФСБ ликвидировала готовившего теракты на военных объектах сторонника ИГ под Мурманском.