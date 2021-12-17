“Эксперименты продолжаются”. Loboda подстриглась и снялась без бюстгальтера

“Однажды вечером”, – написала она.

Певица выбрала модель комбинезона с откровенным декольте и не стала надевать бюстгальтер. Также она продемонстрировала новую прическу – укоротила длину волос и выпрямила их.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

“Ваши эксперименты удивляют все больше. Невероятной красоты образ”, – прокомментировала подписчица losvve.

“Шикарный образ, но волосы жалко”, – написала irina.eremina.186.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица жила в РФ, а 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.

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