 

“Любая дальнейшая агрессия повлечет огромные последствия”. НАТО выпустил заявление относительно войск РФ у границы с Украиной

17.12.2021, 10:50, Новости дня
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“Мы серьезно обеспокоены значительным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием военного присутствия России у границ Украины в последние месяцы и отвергаем ложные российские заявления о провокациях со стороны Украины и НАТО. Мы серьезно оцениваем последствия нынешней ситуации для безопасности Североатлантического Альянса.  Мы всегда будем решительно реагировать на любое ухудшение условий нашей безопасности, в том числе, при необходимости, укрепляя нашу позицию коллективной обороны”, – говорится в заявлении. 

В НАТО подчеркнули, что примут все необходимые меры для обеспечения безопасности союзников. 

“Любая дальнейшая агрессия против Украины повлечет за собой огромные последствия и будет иметь высокую цену.  НАТО продолжит тесную координацию действий с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС”, – заявили там. 

В Альянсе призвали Россию вывести свои войска с территории Украины и подтвердили поддержку территориальной целостности Украины. 

“Мы поддерживаем право всех стран самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне.  Отношения НАТО с Украиной – это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО.  Мы решительно отвергаем любые попытки разделить безопасность союзников”, – добавили авторы заявления. 

В НАТО готовы “к содержательному диалогу с Россией”, но подчеркивают, что он должен вестись на условии взаимности. 

“Мы подтверждаем наше давнее приглашение России провести в ближайшем будущем заседание Совета Россия–НАТО. Нам известно о недавних предложениях России по европейской безопасности. Мы четко понимаем, что любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проводиться в консультации с европейскими партнерами НАТО. Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия. ОБСЕ также является соответствующей платформой”, – резюмировали в НАТО. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода “Северный поток – 2”, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

О санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину договорились главы МИД стран ЕС.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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