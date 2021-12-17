 

О пользе дремать в кресле: как легкий сон повышает творческие способности

17.12.2021, 10:44, Разное
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Ученые из Сорбонны выяснили, что после легкого сна люди обладают повышенными способностями решать проблемы. Такое открытие поможет демистифицировать мимолетные ранние моменты сна и раскрывает способы повышения творческих способностей. 

По слухам, изобретатель Томас Эдисон преследовал эти сумеречные мгновения. Он засыпал в кресле, удерживая в руках два стальных шарика. Когда он отключался, шары падали и этот звук будил ученого. Так ему удавалось спасать свои изобретательские идеи до того, как они терялись в глубинах сна. 

Ученые взяли на вооружение метод Эдисона. Они привели в лабораторию 103 здоровых человека и дали им решить сложную числовую задачу. Добровольцев попросили преобразовать последовательности чисел в более короткие, следуя нескольким простым правилам. Добровольцам не сказали, что есть простой трюк: второе число в последовательности всегда будет правильным окончательным числом. Обнаружение этой хитрости серьезно сокращало время решения. 

После того, как добровольцы решили часть задач, они получили 20-минутный перерыв в тихой темной комнате. Откинувшись и держа в руке эквивалент «будильника» Эдисона — бутылку с водой — они закрыли глаза и постарались отдохнуть. Все это время электроды отслеживали их мозговые волны.

Около половины участников не спали. Двадцать четыре заснули и остались в неглубокой мимолетной стадии сна. Четырнадцать человек перешли в более глубокую стадию сна.

После отдыха участники вернулись к своей числовой задаче. Исследователи увидели резкую разницу между группами: люди, которые впали в неглубокий ранний сон, в 2,7 раз чаще обнаруживали скрытый трюк, чем люди, которые не засыпали, и в 5,8 раза чаще, чем люди, которые засыпали более глубоко. 

По словам ученых, такие резкие различия в экспериментах подобного типа случаются редко. Исследователи также определили «творческий коктейль мозговых волн», который, казалось, сопровождал эту сумеречную стадию — альфа-мозговые волны, которые обычно отмечают расслабление, смешанные с дельта-волнами более глубокого сна. Впрочем, исследователи предполагают, что потребуется дополнительная работа, чтобы разгадать связь между легким сном и творчеством.



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