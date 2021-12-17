Девушка обнаружила в машине старое фото, хозяин которого оказался за 200 километров от неё и на это есть причина

Кэти Постен, проживающая в Америке, находясь в своем автомобиле, сделала интересную находку – старый снимок, выполненный в черно-белых цветах.

На фото изображена девушка с малышом, а на задней стороне указаны их имена и фамилии, а также год, когда был сделан снимок. Фотография датируется 1942 годом.

Кэти решила, что это фото оказалось в авто по причине торнадо, который разрушал регион в начале декабря. Самым разрушенным районом оказался штат Кентукки. Из новостных сводок Постен услышала, что обломки были найдены очень далеко зданий.

Девушка приняла решения узнать, кто является владельцем снимка. Чтобы претворить задуманное в жизнь, девушка разместила посты в социальных сетях и попросила читателей распространить сообщения.

«Если кто-то знает или предполагает, кто изображен на фото, прошу сообщить мне» – подписала она посты.

Всего за пару часов постом поделились тысячи читателей. Девушка не смогла прочесть все сообщения сразу, так как их было слишком много.

Но выяснила, что фамилия, которая была указана на обратной стороне находки очень часто встречается в штате Кентукки. Район расположен в двух сотнях километров от места находки.

«Я конечно же думала, что владелец находится далеко, но не предполагала, что настолько».

В итоге была установлена связь с Коулом Сватцеллом, который подтвердил, что фот его. По его словам, на фото запечатлена мать его бабушки.