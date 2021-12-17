В Петровском парке вырубят 71 дерево ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Петровском парке вырубят 71 дерево

17.12.2021, 10:32, Новости
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В Рыбинске получено разрешение на выпиловку аварийных деревьев в Петровском парке.

Областной департамент по охране окружающей среды сделал это заключение по итогам соответствующего обследования.

Вопрос о необходимости вырубки в Петровском парке был поднят членами Общественной палаты летом. Старые деревья создали угрозу для прогулок по территории из-за падения веток.

– Поскольку Петровский парк относится к категории памятников природы регионального значения, требовалось заключение экспертов регионального департамента по охране окружающей среды. Для обследования был привлечен независимый специалист. Он провёл экспертизу деревьев на аллее вдоль улицы Коллективизации, в том числе краснокнижных вязов, и заключил, что 71 дерево подлежит вырубке, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Из заключения специалиста следуют, что провести санитарную обрезку, спилив только старые ветки, будет недостаточно. Необходимо сделать полную выпиловку растений. Соответствующее разрешение от областного департамента получено.

Санацию нужно произвести в холодное время года. В первую очередь под вырубку попадут только 10 самых аварийных деревьев. Финансирование работ будут проведено за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Речи о компенсационных посадках пока не идет, подчеркнули в пресс-службе администрации. В парке много переросших и аварийных деревьев, и прежде чем высаживать молодые растения, территорию нужно привести в порядок. По сути, санация станет первым шагом по благоустройству парка.




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