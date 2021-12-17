Нутрициолог Юлия Половинская рассказала о влиянии апельсинов на здоровье человека

Апельсины однозначно приносят огромную пользу организму. Но иногда это может плохо сказаться на состоянии организма, если злоупотребить количеством съеденного. Об этом и других полезных свойствах пояснила нутрициолог Юлия Половинская.

Специалист по питанию говорит, что в апельсинах находится много микро- и макроэлементов, что делает фрукт очень полезным. Только в одном лишь апельсине находится весь дневной объем витамина С для человека. Половинская рассказала, что в этом цитрусе еще есть вещества, улучшающие рост организма, называются они флавоноиды. Еще они хорошо выводят токсины и снижают артериальное давление, уровень холестерина, имеют жаропонижающий эффект и способствуют заживлению любой раны и язвы.

Но не стоит забывать о том, что апельсин, как и его ближайшие родственники, очень сильный аллерген. Если злоупотребить количеством съеденных цитрусов, может проявиться аллергия или анафилактический шок. А высокая кислотность фрукта плохо отражается на эмали зубов и повышает риск ее разрушения.

Источник: inforeactor.ru