Старейший Герой Советского Союза умер в Белоруссии

Старейший Герой Советского Союза, участник советско-финской и Великой Отечественной войны Василий Мичурин умер в Минске на 106-м году жизни, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.

«Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь», – передает ТАСС текст соболезнований, направленных руководством минобороны родным и близким Мичурина.

Золотую звезду Героя Советского Союза Мичурин получил в апреле 1940 года за отважную оборону во время советско-финской войны спустя несколько месяцев после того, как был призван в Красную Армию. Великую Отечественную войну Мичурин встретил в Минске курсантом военно-политического училища.

В составе 128-го стрелкового корпуса 28-й армии 1-го Белорусского фронта Герой Советского Союза освобождал Гомель, Слуцк, Старые Дороги, Кобрин. За взятие Барановичей был награжден орденом Красной Звезды с присвоением звания майора. Второй орден Красной Звезды Мичурин получил за бои в Польше. Затем была Восточная Пруссия, штурм Кенигсберга, за участие в котором он был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Второй такой же орден майор получил за взятие столицы Третьего рейха. Но с капитуляцией берлинского гарнизона война для Мичурина не закончилась. «5 мая наш корпус направили в Чехословакию. Несколько дней мы вели кровопролитные бои с большой группировкой немцев, которые не желали сдаваться. Только 13 мая для нас наступил мир», – вспоминал Мичурин в беседе с корр. ТАСС несколько лет назад.

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