 

США призвали ЕС ввести санкции против энергетики и банков РФ

17.12.2021, 10:10, Новости дня
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Администрация американского президента Джо Байдена подталкивает Евросоюз к подготовке санкций против российского энергетического сектора и банков в случае нападения на Украину.

Отмечается, что отключать Россию от платежной системы SWIFT не будут, так как это проблематично и повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из России, информирует Bloomberg со ссылкой на источники, передает «Коммерсант».

Возможные санкции обсуждают США, Великобритания, Германия, Франция, Италия и в целом ЕС. Страны Евросоюза опасаются, что поспешное определение мер может подорвать дипломатические усилия по урегулированию кризиса.

Страны Запада обеспокоены влиянием ограничений со стороны Москвы. Например, может быть перекрыт экспорт газа. Источники агентства утверждают, что США подталкивают Германию к остановке «Северного потока – 2». Ранее немецкий регулятор говорил о том, что сертификация газопровода произойдет не ранее второй половины 2022 года.

Санкции, в случае их введения, охватят финансовые институты, банки, доступ к платежным системам, включая SWIFT, оборонную промышленность, энергетический сектор, включая уголь и экспорт технологий.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но в случае военного конфликта на Украине, организация пойдет на «беспрецедентные меры».



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