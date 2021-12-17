 

“Столько “скорых” мы в жизни не вызывали”. Асмус призналась, что была месяц в больнице

17.12.2021, 10:02, Новости дня
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“Адский ноябрь у нас был… Не писала об этом, потому что много всего навалилось… Мы месяц провели в больнице. Сначала с ребенком и ее кишечной инфекцией лежала, потом я одна с гриппом и жесткой лихорадкой, потом опять с дочкой, но уже другая история… Плюс осложнения у меня начались… Столько “скорых” мы в жизни не вызывали… И антибиотиков море”, – призналась 33-летняя актриса.

Она добавила, что впервые из-за нее отменили несколько спектаклей в Московском драматическом театре имени Ермоловой, где она служит.

“И впервые я не выписывалась из больниц раньше и не рвалась до конца больничного никуда… Хотела, чтоб эти заразы уже прошли наконец. Короче, не буду всего описывать. Просто вакцинируйтесь, друзья. Болеть – очень и очень больно. И от гриппа прививайтесь. И от COVID-19. И берегите себя и окружающих”, – написала Асмус, приложив к посту свое фото, на котором лежит в постели в ярко-розовой рубашке.

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A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina)

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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