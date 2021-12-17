Не только Козерог и Скорпион: знаки зодиака, которых очень сложно добиться

Некоторым людям непросто выражать свои эмоции. Другие желают доказать своему партнеру, что они особенные, а потому за ними придется побегать. Необходимость вести себя равнодушно, даже если в душе бушуют сильные чувства, для некоторых людей становится второй натурой. Давайте взглянем на знаки зодиака, которых очень сложно добиться.

Близнецы

Близнецы могут стать очень нерешительными в своих чувствах. Следовательно, совершенно непреднамеренно они могут закрываться и отстраняться слишком сильно. Заполучить их расположение становится невероятно сложно. При этом Близнецы могут быть крайне общительными, но они могут игнорировать и держаться холодно, когда дело доходит до сердечных дел. Астрологи объясняют: это они делают для того, чтобы партнер считал их достойными того, чтобы добиваться.

Скорпион

Они будут держаться на расстоянии, если почувствуют, что эмоции становятся слишком сильными. В случаях, когда Скорпионы не чувствуют себя в безопасности, находясь с партнером, они также не станут выражать свои чувства. Секрета здесь нет: просто Скорпионы боятся получить от любимого человека нож в спину! В общем, добиться представителя этого знака до тех пор, пока он не будет уверен в партнере, просто не выйдет!

Стрелец

Когда Стрелец чувствует, как любовь пронизывает его сердце, он оставляет этого человека в списке ожидания. Стрельцы никогда не сдаются легко, в основном потому, что любят повеселиться и ни в коем случае не хотят переживать негативных эмоций. Они любят острые ощущения и испытывают восторг, когда кто-то преследует их ради любви.

Козерог

Это может звучать странно, но Козероги испытывают самое настоящее счастье, если они одиноки. Дело в том, что одиночество дает им возможности роста, как личностного, так и карьерного. Они невероятно любят работать и очень сосредоточены на своем труде. Они считают, что отношения – пустая трата времени, прежде чем вступать в них, нужно достичь чего-то важного.

Водолей

Водолеи – это те люди, которые обычно испытывают очень смешанные чувства, если дело касается любви и романтических отношений. Представитель этого знака может вести себя так, как будто он действительно заботится о своем партнере, но уже через минуту все меняется – и Водолею начинает казаться, будто он пойман в ловушку отношений. Однако, отмечают астрологи, крайне важно, чтобы Водолеи чувствовали свободу – только так можно удержать их в отношениях!