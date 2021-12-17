К сведению родителей, имеющих на иждивении детей-инвалидов
17.12.2021, 9:50, Объявления
Теги: Праздник
С 17 декабря 2021 года департамент по социальной поддержке населения производит выдачу новогодних подарков для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 139, каб. 107 (1-й этаж).
Выдача подарков производится с понедельника по четверг с 8 до 16 часов, пятница с 8 до 15 часов (перерыв с 12-13 часов).
Для получения новогоднего подарка при себе иметь:
– паспорт родителя (законного представителя),
– справку МСЭК об установлении ребенку инвалидности,
– индивидуальные средства защиты (маска).
Справки по телефонам отдела по вопросам семейной политики: +7 (4855) 28-29-23, 28-29-24.
Департамент по социальной поддержке населения
Смотреть комментарии → Комментариев нет