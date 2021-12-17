Экс-депутата Камчатского края кроме убийства обвинили в браконьерстве

Бывший депутат заксобрания Камчатского края Игорь Редькин, который ранее признался в убийстве человека, также обвинен в браконьерстве, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Камчатскому краю.

«В дополнение к ранее предъявленному обвинению в убийстве мужчины органом следствия Редькину предъявлено обвинение в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства, пп. «а», «б» ч. 1 ст.258 УК РФ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Вину в совершении незаконной охоты фигурант уголовного дела признал в полном объеме, но считает, что смерть мужчины наступила в результате его неосторожных действий, уточнили в пресс-службе.

В день убийства человека депутат застрелили медведя. Ранее Редькин заявлял, что мужчину 2 августа он застрелил, пытаясь выгнать медведя из села. В Следственном комитете сообщали, что погиб 30-летний местный житель в результате стрельбы, устроенной в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района. Бывшему депутату предъявлено обвинение в убийстве.

Следствие считает, что депутат 2 августа без разрешения на охоту нашел и из карабина отстрелил бурого медведя. Ущерб составил 60 тыс. рублей. Медведь был добыт не на территории охотугодья.

Одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который в 274 метрах от Редбкина собирал металлолом на свалке. В ведомстве заявили, что экс-депутат, обнаружив цель через люк машины, применяя карабин с тепловизионным прицелом, не исключив для себя возможность выстрела по человеку, и произвел три выстрела.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве дикого лося, тушу которого обнаружили в багажнике его автомобиля.