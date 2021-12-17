WP – американские чиновники предупредили о быстром распространении «омикрона» в США

Американские чиновники, работающие в сфере здравоохранения, предупредили о быстром распространении штамма «омикрон» в США, пишет The Washington Post. Эта волна коронавируса может достичь своего пика уже в следующем месяце и вызвать перегрузку системы здравоохранения Соединённых Штатов.



Reuters

Высокопоставленные американские чиновники из сферы здравоохранения предупредили о быстром распространении варианта «омикрон» в Соединённых Штатах, пишет The Washington со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США. Причём, согласно прогнозам, данный штамм уже в январе следующего года может достичь своего пика в виде массовой волны инфекций.

По данным ЦКЗ, распространённость «омикрона» за одну неделю подскочила в семь раз, и такими темпами сильно мутировавший вариант коронавируса может усилить давление на систему здравоохранения, которая во многих местах уже перегружена, поскольку всплеск случаев варианта «дельта» до сих пор продолжается.

Предупреждение о надвигающемся резком росте заболеваний появилось в то самое время, когда федеральные чиновники и некоторые руководители фармацевтических компаний дали понять, что в настоящее время они не поддерживают идею о создании вакцины, специально предназначенной для «омикрона». Опираясь на имеющиеся данные, они говорят, что существующие вакцины и ревакцинация являются эффективным оружием против «омикрона».

На состоявшемся во вторник брифинге ЦКЗ были подробно описаны два сценария того, как вариант «омикрон» может распространиться по США.

Худший сценарий, как отмечает издание, напугал высокопоставленных чиновников здравоохранения. Они опасаются, что новая волна, наслоившись на распространение гриппа и штамма «дельта», произведёт так называемый тройной удар, который может перегрузить систему здравоохранения и привести к губительным последствиям среди населения, особенно в тех местах, где отмечен низкий уровень вакцинации.

Второй сценарий предполагает менее масштабный всплеск случаев «омикрона», который должен произойти будущей весной. Пока неясно, какой из двух сценариев более вероятен.

Как отмечает The Washington Post, построение данных моделей было проведено экспертами, привлечёнными в августе этого года директором ЦКЗ Рошель Валенски для составления прогнозов и анализа вспышек в режиме реального времени.

Официальные лица США подчёркивают, что, по предварительным данным, люди, которые полностью вакцинированы и прошли ревакцинацию, остаются в значительной степени защищёнными от тяжёлого течения болезни и смерти от «омикрона».

Однако чиновников тревожит то, как мало американцев на сегодняшний день ревакцинировались. Согласно ЦКЗ, из 200 миллионов полностью вакцинированных жителей США дополнительные прививки получили около 55 миллионов человек.