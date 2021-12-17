С 2023 года для получения материнского капитала потребуется сдать ЕГЭ по базовым предметам

Для предотвращения участившихся случаев мошенничества в ходе реализации программы материнского капитала с 1 января 2023 года будет введён интеллектуальный тест для матерей. Им потребуется сдать на оценку не ниже «удовлетворительно» аналог Единого государственного экзамена по математике и сводный экзамен по русскому языку и литературе. Соответствующий закон был принят Госдумой.

«Государство в кои-то веки сделало для людей что-то хорошее – приняло программу поддержки демографии. Выделили мамашам деньги, а они стали рожать таких отпрысков, от которых в будущем больше проблем, нежели пользы. Поэтому, если хотят получать поддержку от государства, пусть подтвердят свой почётный статус российской матери – умной женщины. Другим мы тоже рожать не запрещаем, но тратить государственные деньги на очередных дебилов не позволим», – заявил депутат Виталий Милонов.

В связи с тем, что большинство беременных могли после окончания учебного заведения забыть школьную программу, закон будет действовать с 2023 года. Это позволит им подготовиться к экзамену. В случае недобора баллов у матерей появится возможность платной пересдачи. После успешного прохождения теста и получения маткапитала за первенца женщин освободят от повторной проверки знаний. Матери смогут автоматически получать единовременные выплаты за второго, третьего и последующих детей.

«Что может быть лучше, чем носить малыша и читать учебник по математике или русскую классику? А потом, когда родится твоё чадо, оно тоже появится на свет с багажом знаний», – заключил Милонов.

Закон не имеет обратной силы: женщины, родившие до 1 января 2023 года, получат материнский капитал без прохождения экзаменов.

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