 

Дворникам разрешат посещать общественные места без QR-кодов

17.12.2021, 8:51, Разное
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Государственная дума на пленарном заседании приняла изменения в законопроект, предусматривающий введение QR-кодов для посещения общественных мест.

Поправки увеличивают количество категорий профессий, представители которых смогут не предъявлять документы о прохождении курса вакцинации от коронавирусной инфекции.

Депутатам и дворникам разрешат посещать общественные места без QR-кодовПринятый законопроект предполагает, что в перечень, помимо депутатов, государственных служащих высшего ранга, сотрудников силовых органов и МЧС, войдут представители коммунальных служб. Особое внимание в документе уделено дворникам.

В пояснительной записке отмечается, что при внесении изменений депутаты базировались на мнении экспертов Роспотребнадзора, отметивших социальную значимость профессии дворника в условиях пандемии.

Для дворников будет разработан специальный документ, форму которого определит министерство строительства и ЖКХ. Он будет защищён водяными знаками. Информация с базами данных коммунальщиков будет взята из федерального реестра дворников. Это позволит представителям престижной профессии пользоваться преимуществами закона во всех регионах РФ.

Создание реестра планируется завершить до 20 января 2021 года. До этого времени дворникам выдадут временные QR-коды.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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