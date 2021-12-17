 

В СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины

17.12.2021, 8:40, Новости дня
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Украина находится на грани энергетического кризиса из-за критически низких запасов угля, это может стать причиной остановки теплогенерирующих предприятий, сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет СБУ.

Одним из негативных явлений при прохождении отопительного сезона стало «непринятие надлежащих мер по накоплению угля» на складах ТЭС и ТЭЦ. По состоянию на 1 декабря на складах имелось 486 тыс. тонн угля при плане в 2,6 млн, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».

В отчете СБУ указано, что под угрозой остановки оказались несколько регионов, которые обеспечиваются расположенными там ТЭС и ТЭЦ. Так, Славянска ТЭС имеет запасов угля в 50 раз ниже необходимого, Луганская ТЭС – в четыре раза ниже, Черниговская ТЭЦ – в пять раз ниже нормы. У Дарницкой ТЭЦ запасов вообще нет.

В СБУ предупредили, что подобная ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Отмечается, что ситуация может стать причиной роста социальной напряженности среди населения и дискредитировать органы власти.

Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа. 



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