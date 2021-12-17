Алек Болдуин перед инцидентом на площадке просил «пистолет побольше»

Актер Алек Болдуин, который в ходе съемочного процесса застрелил оператора и ранил режиссера, перед съемками просил оружейницу фильма выдать ему «пистолет побольше», говорится в ордере, опубликованном американскими СМИ.

В нем сообщались детали переписки актера с Ханной Гутьеррес-Рид, с которой он обсуждал варианты оружия для съемок, передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.

«Он (Болдуин – прим. ВЗГЛЯД) сказал, что был обмен электронными письмами между Ханной и им, в которых она показывала ему разные типа пистолетов. Он сказал, что он попросил пистолет побольше, а она также показала ему разные виды ножей для съемок. Алеку показали Colt с коричневой рукояткой и с вишневой рукояткой, в конце концов он выбрал тот, что с коричневой рукояткой», – говорится в документе.

Напомним, 21 октября Алек Болдуин на съемочной площадке вестерна «Раст» во время репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение.

Позже актер заявил, что не нажимал курок пистолета.