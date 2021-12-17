 

Алек Болдуин перед инцидентом на площадке просил «пистолет побольше»

17.12.2021, 8:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актер Алек Болдуин, который в ходе съемочного процесса застрелил оператора и ранил режиссера, перед съемками просил оружейницу фильма выдать ему «пистолет побольше», говорится в ордере, опубликованном американскими СМИ.

В нем сообщались детали переписки актера с Ханной Гутьеррес-Рид, с которой он обсуждал варианты оружия для съемок, передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.

«Он (Болдуин – прим. ВЗГЛЯД) сказал, что был обмен электронными письмами между Ханной и им, в которых она показывала ему разные типа пистолетов. Он сказал, что он попросил пистолет побольше, а она также показала ему разные виды ножей для съемок. Алеку показали Colt с коричневой рукояткой и с вишневой рукояткой, в конце концов он выбрал тот, что с коричневой рукояткой», – говорится в документе.

Напомним, 21 октября Алек Болдуин на съемочной площадке вестерна «Раст» во время репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение.

Позже актер заявил, что не нажимал курок пистолета. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Europe 1 – глава комитета Франции по вакцине от COVID-19 похвалила российский «Спутник V»

30.01 / «Отравленный подарок» Трампа станет препятствием для пересмотра политики США по Кубе

05.01 / Названы города РФ с самым высоким качеством жизни в 2020 году

23.11 / DT – ослабит британские позиции — Лондон втайне оплатил счёт ЕС на миллиард фунтов в рамках брексита

03.12 / Ракета «Союз-2» со спутниками «Гонец» стартовала с Плесецка

12.09 / Обнаружено 2 тысячи генов, отвечающих за долголетие

07.01 / “Тетя Алла плохого не посоветует”. Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет

09.07 / В Одессе обнаружен тайник с большим количеством боеприпасов вблизи энергетических объектов – СБУ

31.12 / Британцев призвали отмечать Новый год дома

27.12 / Песков назвал ошибкой высказывания Зеленского о ВОВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика