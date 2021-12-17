Открытость, сочувствие и игра на опережение — Le Figaro объяснила успех женщин-лидеров в борьбе с пандемией

Статистика показывает, что страны, возглавляемые женщинами, оказались более устойчивыми к пандемии коронавируса, пишет Le Figaro. Эксперты объясняют этот феномен большей открытостью и отзывчивостью женщин-руководителей, а также тем фактом, что они ставят проблемы здравоохранения выше экономики. Всё это может стать для французов поводом проголосовать на следующих президентских выборах за женщину, замечает издание.



Reuters

Процент вакцинированного населения, количество смертей, динамика случаев заражения — эти показатели в течение почти 20 месяцев ежедневно анализировались для оценки эффективности политики в области здравоохранения в разных странах мира, напоминает Le Figaro. По оценкам агентства Bloomberg, на конец ноября в число 20 самых «устойчивых» к пандемии стран входят Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Бангладеш. Таким образом, четверть из 20 стран, наиболее успешно сопротивляющихся распространению COVID-19, возглавляют женщины-лидеры, в то время как в целом представительницы так называемого слабого пола находятся у руля менее 10% государств (21 из 200 стран мира), подчёркивает издание.

Так, экс-канцлер Германии Ангела Меркель особенно отличилась во время первого карантина. «Когда наступает время для подведения итогов, канцлер ассоциируется с идеей власти. Она сама по себе главный герой современной Европы: она не дрожит, она продвигается вперёд и ею восхищаются. Это мощный сигнал», — анализирует преподаватель связей с общественностью Матильда Обино. В её книге «Сага о смелых» отмечается, что одной из сильных сторон женщин-лидеров является способность в разгар бури общаться с людьми «открыто и с сочувствием».

В качестве другого примера газета приводит премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, которая не раздумывая несколько раз прерывалась во время общения с согражданами в прямом эфире Facebook, чтобы уложить спать свою трёхлетнюю дочь. На взгляд специалиста по связям с общественностью, этот эпизод показывает, что Ардерн не только разделяет поведенческие коды своего поколения, но и умеет общаться с людьми на равных, а не сверху вниз. Этим она завоевала доверие аудитории, в отличие от лидеров других стран.

Что касается премьер-министра Норвегии, которая находилась на своём посту до октября 2021 года, Эрна Сольберг проявила творческий подход, устроив телевизионную пресс-конференцию с сеансом вопросов и ответов исключительно для детской аудитории и сделав детей своими главными союзниками. Санна Марин, ставшая самым молодым премьер-министром Финляндии в возрасте 34 лет в 2019 году, в свою очередь, не только отказалась от плана по введению карантина на части территории страны в апреле прошлого года после консультаций со специалистами, но и извинилась за свои ошибки в урегулировании кризиса, несмотря на то что Финляндия с населением 5,5 миллионов человек демонстрирует один из лучших показателей в области COVID-19 и связанного с ним кризиса в Европе.

Среди качеств, позволяющих женщинам лучше справляться с подобного рода кризисами, преподаватель Высшей школы экономических и коммерческих наук Вивиан Де Бофор называет умение слушать, отличные посреднические способности, подлинный прагматизм, менее развитое, чем у мужчин, эго, а также устойчивость к конфликтам, «не говоря уже о том, что они умеют быть экономными». Де Бофор создала в школе программу расширения прав и возможностей женщин. «Если бы Индира Ганди управляла Индией сегодня, ничего бы этого не было!» — уверена она.

«Женщины, находящиеся у власти, в основном предвосхищали события, очень быстро внедряя стратегию «нулевого ковида», которая позднее окупилась», в то время как другие медлили, отмечает, в свою очередь, преподаватель экономики в Высшей школе коммерции Фредерик Бизард. Это произошло в случае премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, президента Тайваня Цай Инвэнь и главы Сингапура Халимы Якоб. Их политика пограничного контроля, систематического карантина для въезжающих в страну или отслеживания заражённых людей позволила им избежать ограничений во время первой волны. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, хотя на раннем этапе и закрыла границы, а также ввела локдаун в стране, в течение последних двух лет отдаёт предпочтение широкому распространению тестирования, что позволило очень быстро отказаться от карантина и возобновить работу начальных и дошкольных учреждений уже с апреля 2020 года.

Le Figaro также отмечает роль Урсулы фон дер Ляйен в преодолении кризиса в Европе и шаги, предпринятые премьер-министром Бангладеш Шейх Хасина, которая считается одной из самых влиятельных женщин в мире, по версии Forbes.

По словам Фредерика Бизара, «это неудивительно: несколько исследований показывают, что женщины-менеджеры лучше работают на предприятии, особенно в кризисных ситуациях, чем их коллеги-мужчины».

«Они отдавали предпочтение здравоохранению, а не экономике, в отличие от глав государств с очень мужским поведением — таких как Дональд Трамп или Борис Джонсон. Последние больше выступали за естественный коллективный иммунитет», — продолжает эксперт. По его словам, женщины уделяют больше внимания вопросам здравоохранения и в частной сфере, что является одной из причин их более долгой продолжительности жизни и того факта, что им часто доверяют заботу о здоровье других людей.

Тем не менее с этими предполагаемыми корреляциями следует обращаться с большой осторожностью, предупреждает газета. Нельзя исключать, что эффективность этих стран могут объяснить и другие факторы. Азиатские и скандинавские страны в целом лучше справились с эпидемией, по крайней мере на начальном этапе, независимо от того, возглавляют их женщины или нет. Культура ношения масок и опыт прошлых эпидемий приучили азиатов к использованию индивидуальных средств защиты. Скандинавы, в свою очередь, склонны к гражданской ответственности и послушанию.

Кроме того, преимущества женского управления стали менее очевидными, после того как самый тяжёлый момент кризиса был пройден, отмечает Фредерик Бизар. Сегодня Европа, в которой многие страны возглавляются женщинами, стала эпицентром пятой волны эпидемии: четверть из 5 миллионов погибших, зарегистрированных во всём мире с начала кризиса в области здравоохранения, умерли здесь. Существуют также женщины, чью модель управления нельзя назвать «женской», напоминает газета, приводя в пример Маргарет Тетчер. Как бы то ни было, всё вышеизложенное может стать для некоторых французов аргументом в пользу того, чтобы женщина возглавила Францию в 2022 году, отмечает издание.